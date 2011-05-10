Алексей Воробьев мечтает на «Евровидении» повторить успех Билана

Город проведения конкурса выбирали из четырех немецких претендентов: Берлина, Гамбурга, Ганновера и Дюссельдорфа. Столица Германии привлекала своей инфраструктурой и количеством гостиниц. В Гамбурге располагается штаб-квартира крупнейшей немецкой телекомпании. Ганновер – родина победительницы Лены. В Дюссельдорфе самая крупная в Германии крытая арена вместительностью 40 тысяч зрителей. Выбор города тянули до конца осени. В итоге, вся Европа виллкоммэн в Дюссельдорф - столицу Северной Рейн-Вестфалии на самом западе Германии.

После проведения «Евровидения» восточноевропейскими и северными столицами – Таллина, Риги, Киева, Хельсинки, Белграда, Москвы и Осло – переезд конкурса на самый что ни на есть запад - к границам Нидерландов, Бельгии и в относительной близости к Франции и Англии – долгожданная отдушина для европейских фанатов. А западные европейцы болеть за своих артистов умеют. Особенно англичане, испанцы и французы. Вместе с тем, именно эти страны последние годы занимали одни из самых последних мест. Этот год - исключение.

Именно на Англию и Францию букмекеры ставят как на победителей европейского песенного конкурса. Судя по песням и выступлениям на дюссельдорфской сцене, я бы еще поставил на Швецию, Норвегию и Россию. Но обо всем по порядку.

Соединенное Королевство впервые в истории представляет известная и успешная на международной арене поп-группа Blue. В далеком 2002 году британский бойз-бэнд возглавлял чарты с перепевкой классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Причем легендарный музыкант тогда выступал в качестве пятого участника группы. Всего за свою историю группа продала около девяти миллионов своих записей. А это, между прочим, потенциальные голоса на «Евровидении». Сцена Дюссельдорфа для четырех повзрослевших мальчиков - отличная возможность снова заявить о себе. Судя по последним репетициям, вокал англичан пока оставлял желать лучшего. На то он и бойз-бэнд. Как говорят про «Евровидение», здесь важнее шоу. С этим у англичан все в порядке - на сцене четыре собственных больших экрана, на каждом из которых изображение четырех участников группы, постоянно сменяющееся на надпись из четырех букв: I can. Смогут ли победить, как об этом заявлено в названии песни – это вопрос не только к телезрителям, но и жюри, так как с московского «Евровидения» решено суммировать мнения и любителей, и профессионалов.

Честь Франции будет отстаивать 21-летний тенор Амори Вассили, который представит на конкурсе композицию Sognu («Мечта»). Эту песню сложно назвать попсовой. Она больше напоминает болеро и подходит для оперного тембра исполнителя. Первое впечатление многих журналистов в пресс-центре: это самое великолепное, что когда-либо слышала сцена «Евровидения». Эффект сильной арии с сильным голосом усилен самым потрясающим фоном на большом экране за сценой. Звездное небо, луна, тесно-синие облака сменяются красными, грозы и восход солнца. И, возможно, восход новой звезды Европы.

Об участнике Швеции впервые в российской истории «Евровидения», еще задолго до конкурса писали и показывали многие отечественные СМИ. Руку к этому приложил сам Филипп Киркоров, который водил шведского участника Эрика Сааде по всевозможным студиям «Останкино». Отечественный поп-король взялся поддержать прямого конкурента российского исполнителя на «Евровидении» из-за дружбы со шведским композитором Фредериком Щемпе, который позволил Киркорову сделать кавер-версии своих песен, а Эрику написал хит для «Евровидения» Popular с мотивами из легендарной Rasputin группы Boney M. На репетициях в Дюссельдорфе Эрик поет пока слабовато. Вытягиваю шведские бэк-вокалисты. Фишка номера – стеклянный куб, в котором оказывается исполнитель. В кульминационный момент Эрик пробивает локтем стекло одной из стенок куба. Номер уже вызвал много восторга у журналистов. Посмотрим, как трюк будет смотреться во время прямого эфира из Германии.

Россия, в лице Первого канала, в выборе тактики поведения в этом году пошла по пути Димы Билана, который привлечен к объявлению результатов российского голосования в финале «Евровидения». Молодой и энергичный Алексей Воробьев будет представлять Россию на конкурсе с песней Get you, как и в победном году написанной американским автором – на этот раз Надир Хаятом (RedOne), известным по своим совместным работам с Lady Gaga. Так же, как и в победном для нас 2008 году, всей российской делегацией заправляет амбициозная леди - Катерина фон Гечмен-Вальдек, по всем манерам смахивающая на Яну Рудковскую. Памятуя номер Билана в Белграде с Плющенко, для полного совпадения не хватает еще какого-нибудь спортсмена на сцене. К номеру Леши привлечены лишь танцоры из… Швеции. Такой вот российский ответ Киркорову, привлеченному защищать шведские цвета.

Что касается номера Алексея Воробьева - двигающиеся экраны, светящиеся спины и подошвы, сальто в исполнении самого Леши – все это вы увидите в полуфинале и финале. Смотрел выступление из зала и на экране: российская команда зажигает! И еще один привет Билану с дюссельдорфской сцены: номер российского конкурсанта открывает телевизионная открытка с балериной со словами: «Почувствуй свое сердце!» И именно фрагмент открытки на нашем родном и могучем прозвучит последним перед объявлением окончанием голосования.

На кого еще стоит обратить внимание на конкурсе. В этом году сразу два победителя прошлых лет вернулись на сцену «Евровидения». Впервые в истории главного европейского песенного конкурса второй год подряд Германию будет представлять Лена Майер-Ландрут с песней Taken by a stranger. Израиль будет представлять победительница 1998 года Дана Интернешнл с песней Ding Dong. От Боснии и Герцеговины приехал Дино Мерлин с песней Love in rewind. Он уже представлял свою страну в 1999 году и занял 7 место. Снова на «Евровидение» возвращается известная в России группа «Здоб ши здуб» с песней So lucky, в 2005 году принесшая Молдове 7 место. Так же в десятке стран устойчиво котируются: безбашенные близнецы из Ирландии, афроевропейка из Норвегии, романтический дуэт из Азербайджана, энергичная мать двоих детей из Венгрии и 18-летняя певица из Эстонии.

Кто победит, мы узнаем уже 14 мая в день финала. Напомню, что российскому конкурсанту сперва предстоит выступить в полуфинале под 7 порядковым номером.