Алексей Воробьев мечтает на «Евровидении» повторить успех Билана

Соединенное Королевство впервые в истории представляет известная и успешная на международной арене поп-группа Blue. В далеком 2002 году британский бойз-бэнд возглавлял чарты с перепевкой классической композиции Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Причем легендарный музыкант тогда выступал в качестве пятого участника группы. Всего за свою историю группа продала около девяти миллионов своих записей. А это, между прочим, потенциальные голоса на «Евровидении». Сцена Дюссельдорфа для четырех повзрослевших мальчиков - отличная возможность снова заявить о себе. Судя по последним репетициям, вокал англичан пока оставлял желать лучшего. На то он и бойз-бэнд. Как говорят про «Евровидение», здесь важнее шоу. С этим у англичан все в порядке - на сцене четыре собственных больших экрана, на каждом из которых изображение четырех участников группы, постоянно сменяющееся на надпись из четырех букв: I can. Смогут ли победить, как об этом заявлено в названии песни – это вопрос не только к телезрителям, но и жюри, так как с московского «Евровидения» решено суммировать мнения и любителей, и профессионалов.