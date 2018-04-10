В Башкирии на конкурс памяти Хании Фархи начал принимать заявки

Заявки принимают до 1 мая, сам конкурс пройдет впервые 18 мая в Татышлинском районе республики. Конкурс «Онотолор тимә…» (так называется одна из песен из репертуара певицы) посвящен памяти знаменитой российский эстрадной певицы, народной артистки Башкортостана и Татарстана Хание Фархи.

Проект конкурса, как пишет» Башинформ», подготовила родная сестра певицы Фируза Ибатуллиина, жительница Татышлинского района, откуда родом семья Фархи. На проведение мероприятия выделен грант главы республики Рустэма Хамитова деятелям культуры и искусства. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 20 до 35 лет, от 35 лет и старше. Самодеятельные и профессиональные исполнители оцениваются жюри отдельно. Участники конкурса исполняют по два произведения из репертуара Хании Фархи.

Жюри присуждает Гран-при и звания лауреатов и дипломантов в категориях «Профессионалы» и «Любители», с вручением соответствующих дипломов и призов. Также будут призы от спонсоров и различных общественных организаций.

В списке организаторов - администрация Татышлинского района Башкортостана при поддержке Республиканского центра народного творчества.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 мая 2018 года отправить ссылки на видеоматериалы и заявку на электронные адреса: [email protected], [email protected].