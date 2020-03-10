В Уфе откроется академия вокального искусства мирового уровня
10 марта, 10:33КультураТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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Глава Башкирии на оперативке отметил это событие как очень важное.
Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что 3 марта получена лицензия на осуществление деятельности Международной академии вокального искусства имени Федора Шаляпина в Уфе.
По уточненным данным, академия будет работать при Башкирском государственном театре оперы и балета.
Радий Хабиров отметил, что это большое событие, которое позволит готовить в Уфе солистов мирового уровня.
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