В Уфе откроется выставка Камиля Бузыкаева

16 декабря открывается выставка Признанного мастера художественной провокации Камиля Бузыкаева «Уфа гуляем». В течение месяца каждый житель Республики может посмотреть на уникальные произведения, иллюстрирующие информационные события в регионе и России в 2020 году. Выставка организована в Башкирском Государственном Художественном Музее имени М. В. Нестерова, по адресу ул. Гоголя, 27. Камиль Бузыкаев — талантливый художник, карикатурист. Родился в Учалинском районе Башкирии в 1968 году. Героями его карикатур, как правило, становятся известные в медиа-среде политики, чиновники, нередко — спортсмены. — Каждый год у меня проходят выставки, — говорит Бузыкаев. — Они подводят политические итоги года и не только… всего того, что происходило с нами в течение года. Рисунок — это мой способ воздействовать на окружающий мир. Я рисую только, то что меня очень заинтересовало. И в герое, которого я рисую, есть своя необычность, в то же время веселое.В какой-то степени я сбрасываю напряжение в обществе. Согласитесь, когда человек уже посмеялся над ситуацией, он ее внутри себя закрывает, и с того момента она его больше не мучает. Чувство юмора у многих, к счастью, присутствует. В условиях, когда народ практически лишен возможности выбирать и реально формировать политику государства, в отличие, к примеру, от начала девяностых, я даю возможность людям хотя бы посмеяться над происходящим. В этом году как никогда нам нужно расслабиться и переместить внимание на более положительные эмоции!!!В 2020 году я создал дизайн бренда «Чишмы сидим» для крупнейшего алкогольного производителя компании «Башспирт». Все помнят значение народной фразы «Деньги есть, Уфа гуляем, денег нет, Чишма сидим». В ресторане «Уфа» сорили деньгами, а когда они заканчивались, отправлялись в пивнушку «Чишмэ». Несмотря на сложности этого года, не нужно терять оптимизма, поэтому, друзья, жду Вас на выставке «Уфа гуляем»!

