В Башкирии объявили конкурс на лучший проект бюста Шайхзады Бабича
Сегодня, 11:07КультураТатьяна МайороваФото: culture.bashkortostan.ru
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Конкурс продлится до конца января следующего года.
Министерство культуры Башкирии объявило конкурс на создание лучшего проекта бюста башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Памятник планируется установить на улице Кирова, рядом с Государственным концертным залом «Башкортостан».
Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты должны быть представлены в региональное отделение Союза художников России авторами не позднее 28 января 2019 года. Адрес: г.Уфа, проспект Октября, 148. Тел. 8 (347) 284-42-47.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://www.shrb.ru/.
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