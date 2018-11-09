В Башкирии объявили конкурс на лучший проект бюста Шайхзады Бабича

Министерство культуры Башкирии объявило конкурс на создание лучшего проекта бюста башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Памятник планируется установить на улице Кирова, рядом с Государственным концертным залом «Башкортостан».

Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты должны быть представлены в региональное отделение Союза художников России авторами не позднее 28 января 2019 года. Адрес: г.Уфа, проспект Октября, 148. Тел. 8 (347) 284-42-47.