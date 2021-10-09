В Петербурге открылась выставка уфимской художницы Ольги Цимболенко

8 октября в петербургском арт-центре «Борей» открылась выставка уфимской художницы Ольги Цимболенко «Зелёный дом на фоне неба». В описании выставки уточняется, что это «дневник наблюдений о том, как одинаково важен дом внутри и снаружи, а также огромное небо над ним».
По словам Ольги Цимболенко, на выставке представлена серия графики «Как правильно жить» — о «простых действиях» (варить кофе, варить макароны, мыть собаку) — и более 20 живописных работ разных размеров:
— Если внимательно смотреть, то начинаешь замечать ситуации, которые и есть готовая живопись. Остается только дойти до холста и не растерять впечатление. Мне нравится наблюдать и потом раскручивать в голове увиденное до состояния картины. Они все очень личные — это мечта о гармонии по моим законам. Мне нравятся электроприборы, животные в доме, снег, диагонали, полиэтилен, синий цвет, окна, тени, красивые пространства между предметами, лестницы, растения, кино, когда белые рубашки на веревках сушатся и кажутся привидениями. Мне нравится думать, что одновременно с этим существует бесконечное небо, планеты и летает Тесла на орбите Земли.
Напомним, Ольга Цимболенко — выпускница УГАИ им. З. Исмагилова (факультет станковой живописи, мастерская М.А. Назарова), член Союза художников России (с 2010 г.), стипендиат Министерства культуры РФ (2012).
Также отметим, что в петербургском музее «Эрарта» заканчивает работу выставка «Теплый ветер» еще одного уфимского художника Расиха Ахметвалиева. В описании выставки, помимо прочего, отмечалось, что Уфа — «необычайно выразительное место, от скифо-сарматской эпохи до наших дней постоянно генерирующее яркие культурные феномены».