В Петербурге открылась выставка уфимской художницы Ольги Цимболенко

— Если внимательно смотреть, то начинаешь замечать ситуации, которые и есть готовая живопись. Остается только дойти до холста и не растерять впечатление. Мне нравится наблюдать и потом раскручивать в голове увиденное до состояния картины. Они все очень личные — это мечта о гармонии по моим законам. Мне нравятся электроприборы, животные в доме, снег, диагонали, полиэтилен, синий цвет, окна, тени, красивые пространства между предметами, лестницы, растения, кино, когда белые рубашки на веревках сушатся и кажутся привидениями. Мне нравится думать, что одновременно с этим существует бесконечное небо, планеты и летает Тесла на орбите Земли.