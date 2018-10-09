За незаконное использование песни у Элвина Грея могут потребовать 3,5 млрд рублей

Продюсер Радика Юлъякшина (Элвина Грея) Александр Слюсаренко разъяснил пользователям соцсетей, почему певец вдруг решил озвучить проблему присвоения его песни публично. «Пришло время объяснить», - заявил продюсер.

По его словам, между двумя исполнителями существовала устная договоренность о том, что песню поют дуэтом, раскручивают ее, затем поют сольно на концертах. Так продолжалось два года. До того момента, как Радик и его друзья узнали, что песня зарегистрирована в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой.

- Обыватель думает, ну зарегистрировали, ну и что? Зачем публично выносить сор из избы. Ведь так все было хорошо. Радик же не зря спросил у Гузель, зачем ей это было нужно? Хотя он знает ответ. А ответ состоит в следующем. Став единоличными собственниками, данные женщины могут просто запретить петь эту песню, так как письменного разрешения у Радика нет, и в авторах Грей не значится, и подать иск с требованием компенсации за незаконное использование произведения, - сообщает Александр Слюсаренко.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сумма штрафа за незаконное использование песни составляет 5 млн рублей за одно исполнение. Таких исполнений набралось уже 700. «Ну, сами понимаете, что сумма иска гипотетически может составить 3,5 млрд рублей. Если умолчать этот факт, катастрофа была бы неминуема», - уточняет Слюсаренко.

Продюсер Элвина Грея также сообщает, что Российское авторское сообщество поняло, что их ввели заблуждение и убрали из реестра это произведение до конца «разбора полетов». Они также приостановили все выплаты, причитающиеся «авторам».