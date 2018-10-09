За незаконное использование песни у Элвина Грея могут потребовать 3,5 млрд рублей
Скандал вокруг песни «Красивая, хороший» между двумя звездами башкирско-татарской эстрады набирает обороты. Гузель Уразова может потребовать у Радика Юлъякшина такую сумму за незаконное использование песни.
Продюсер Радика Юлъякшина (Элвина Грея) Александр Слюсаренко разъяснил пользователям соцсетей, почему певец вдруг решил озвучить проблему присвоения его песни публично. «Пришло время объяснить», - заявил продюсер.
По его словам, между двумя исполнителями существовала устная договоренность о том, что песню поют дуэтом, раскручивают ее, затем поют сольно на концертах. Так продолжалось два года. До того момента, как Радик и его друзья узнали, что песня зарегистрирована в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой.
- Обыватель думает, ну зарегистрировали, ну и что? Зачем публично выносить сор из избы. Ведь так все было хорошо. Радик же не зря спросил у Гузель, зачем ей это было нужно? Хотя он знает ответ. А ответ состоит в следующем. Став единоличными собственниками, данные женщины могут просто запретить петь эту песню, так как письменного разрешения у Радика нет, и в авторах Грей не значится, и подать иск с требованием компенсации за незаконное использование произведения, - сообщает Александр Слюсаренко.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, сумма штрафа за незаконное использование песни составляет 5 млн рублей за одно исполнение. Таких исполнений набралось уже 700. «Ну, сами понимаете, что сумма иска гипотетически может составить 3,5 млрд рублей. Если умолчать этот факт, катастрофа была бы неминуема», - уточняет Слюсаренко.
Продюсер Элвина Грея также сообщает, что Российское авторское сообщество поняло, что их ввели заблуждение и убрали из реестра это произведение до конца «разбора полетов». Они также приостановили все выплаты, причитающиеся «авторам».
Слюсаренко также отмечает, что Гузель Уразова в этом году попыталась еще раз подать заявление в Российское авторское сообщество, где указала соавторами песни «Красивая, хороший» Бабека Мамедрзаева и Элвина Грея. Заявление в организации не было принято, так как песня регистрируется всего лишь один раз.