В уфимском сквере заложили мемориальный камень в память жителей блокадного Ленинграда

Ранее мы писали, что в Башкирии этой весной был принят закон о «детях войны», в результате чего данный статус присваивается жителям региона, которые родили в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Такой статус предусматривает ежегодную выплату в размере 1000 рублей, а также меры социальной поддержки. Известно, что на территории Башкирии проживает более 189 тысяч «детей войны».