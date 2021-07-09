Сегодня на «Сердце Фольклориады» в Уфе выступит известная группа The Hatters

Концерты начнутся в 18:00. Гости фестиваля смогут лицезреть выступления национального ансамбля искусств из Камеруна, танцевального коллектива «Гурба Лажи» из Палестины, народного ансамбля народной музыки «Лирники» из Белоруссии, фольклорного коллектива «Мартисорул» из Румынии и государственного фольклорного ансамбля «Айкулаш» из Узбекистана.