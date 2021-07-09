Сегодня на «Сердце Фольклориады» в Уфе выступит известная группа The Hatters

Сегодня вечером, 9 июля в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» пройдет очередной большой концерт, на котором выступят коллективы-гости Фольклориады и российские джипси-фолк-рокеры, группа The Hatters из Санкт-Петербурга.
Концерты начнутся в 18:00. Гости фестиваля смогут лицезреть выступления национального ансамбля искусств из Камеруна, танцевального коллектива «Гурба Лажи» из Палестины, народного ансамбля народной музыки «Лирники» из Белоруссии, фольклорного коллектива «Мартисорул» из Румынии и государственного фольклорного ансамбля «Айкулаш» из Узбекистана.
Мэрия Уфы напоминает гостям Фольклориады о необходимости соблюдения мер предосторожности – быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.