KION представляет Фестиваль уличного кино в Уфе

10 июля в Арт-КВАДРАТЕ эксперты в области кино, продвижения фильмов и телекома расскажут про будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров. Участники встречи узнают, какими будут фильмы после пандемии, отвыкнет ли публика ходить в кино и какое будущее ждет онлайн-кинотеатры.
Public talk состоится в рамках Фестиваля уличного кино, к которому столица Башкирии присоединится 10 и 11 июля. Это один из главных смотров лучших короткометражных фильмов в нашей стране. Его основная миссия — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Фестиваль уличного кино представляет KION.
Бесплатный показ конкурсной программы состоится 10 и 11 июля на открытом воздухе в Арт-КВАДРАТЕ (ул. Чернышевского, 88). В нее вошли девять короткометражных фильмов, в которых снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова.
Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.
Программа показов:
10 июля
18.00 — выступление от школы танцев Maybe Dance Community
18:30 — лекция «Как попасть на кинофестивали», Юлия Травникова, руководитель направления и партнёр компании Festagent
19:00 — паблик-ток «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров», Юлия Травникова, Festagent; Сергей Бархатов, журналист и кинокритик; Светлана Хурматуллина, директор по связям с общественностью МТС в Республике Башкортостан
20:00 — показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино 18+
11 июля
19:00 — розыгрыш от партнера Фестиваля - строительной компании FREEDOM
19:15 — выступление и танцевальный мастер-класс от школы танцев Maybe Dance Community
19:40 — розыгрыш от партнера Фестиваля - сети кафе Kumpan
20:00 — показ внеконкурсного альманаха «Фестиваль уличного кино: ТОП-7» 16+
Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.
«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.
В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.
«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.
Регистрация, полный список городов-участников, актуальная программа, адреса и даты проведения Фестиваля — на сайте проекта.
Информационная справка
Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и другие события. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и жюри. Победителя Фестиваля зрители определяют светом фонариков.
Онлайн-кинотеатр KION — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента.
Covid-19
Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.