В Алматы улицу назвали именем Мустая Карима

Решение о присвоении улице в Алматы имени Мустая Карима было принято еще в декабре 2018 года. «В Казахстане знают и любят творчество Мустая Карима. Для нас большая честь, что в преддверии 100-летнего юбилея писателя в Алматы появилась улица его имени, — отметил тогда Посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов. — Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства — важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям».