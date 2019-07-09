В Алматы улицу назвали именем Мустая Карима

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Торжественное открытие улицы, носящей имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, состоялось в Ауэзовском районе Алматы.
Сюжеты: Фотофакт
Участники торжественной церемонии открыли мемориальную доску с названием улицы имени Мустая Карима. Студент Башкирского государственного университета Загит Гумеров прочитал стихи на башкирском и русском языках. Также церемонию украсило выступление алматинского этно-фольклорного ансамбля «Сазген сазы».
Решение о присвоении улице в Алматы имени Мустая Карима было принято еще в декабре 2018 года. «В Казахстане знают и любят творчество Мустая Карима. Для нас большая честь, что в преддверии 100-летнего юбилея писателя в Алматы появилась улица его имени, — отметил тогда Посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов. — Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства — важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям».
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей