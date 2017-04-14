В Уфе откроется второй художественный форум «Art-Ufa»

Выставка работ продлится полтора месяца.

В день города, 12 июня, в Уфе в ВДНХ-ЭКСПО (улица Менделеева, 158) откроется второй художественный форум «Арт-Уфа», на котором будут представлены лучшие работы художников чуть ли не со всего света. На выставке будет представлено около двух тысяч работ.