В Уфе откроется второй художественный форум «Art-Ufa»

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Выставка работ продлится полтора месяца.
В день города, 12 июня, в Уфе в ВДНХ-ЭКСПО (улица Менделеева, 158) откроется второй художественный форум «Арт-Уфа», на котором будут представлены лучшие работы художников чуть ли не со всего света. На выставке будет представлено около двух тысяч работ.
Также на «Арт-Уфе» будут проводиться лекции, мастер-классы и семинары.
Вход бесплатный. Закрытие художественного форума состоится 28 июля.
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