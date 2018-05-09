В Башкирии снимут фильм по книге Мустая Карима «Радость нашего дома»

Письмо должно содержать анкетные данные - фио, возраст, рост, образование, опыт работы, в каком театре служите, личный телефон или, если ребенок, телефон родителей. К письму нужно приложить 3-4 актуальных портретных фотографии и одна в рост (фото не более 500 кб). Также к письму приложить видео-визитку, в которой нужно представиться и сказать несколько слов о себе на русском и на башкирском языках – не больше 1 минуты. Видео можно записать на телефон, но в помещении с хорошим освещением. Присылать все в одном письме. В теме письма указать: Уфа_(имя, фамилия, год рождения).