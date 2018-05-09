В Башкирии снимут фильм по книге Мустая Карима «Радость нашего дома»
Российская компания «Мотор фильм студия» объявила набор актеров на новый фильм. Кинолента будет снята на территории республики, по произведению народного поэта Башкирии Мустая Карима «Радость нашего дома».
Фильм будет снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Режиссер – Александр Галибин. «Радость нашего дома» будет представлен на фестивалях «Кинотавр», ММКФ, и др. На прокат в кинотеатрах выйдет в 2019 году.
Накануне съемочная группа объявила о кастинге актеров на роли в фильме.
Требуются: - главные роли - артисты-дети – мальчики 6-8 лет – со знанием башкирского языка.
- главные роли – актрисы-женщины – 28-70 лет – со знанием башкирского языка.
- главные роли – актеры-мужчины - 30-70 лет -- со знанием башкирского языка.
Кастинг пройдет в несколько этапов:
1 - отбор по фотографиям и самостоятельно снятым видео, присланным на e-mail.
2 – выбранные артисты будут приглашены на одиночные видеопробы, которые состоятся в апреле-мае 2018г.
3 – далее пробы с партнерами. Заинтересованным нужно прислать информацию о себе на E-mail: [email protected]
Письмо должно содержать анкетные данные - фио, возраст, рост, образование, опыт работы, в каком театре служите, личный телефон или, если ребенок, телефон родителей. К письму нужно приложить 3-4 актуальных портретных фотографии и одна в рост (фото не более 500 кб). Также к письму приложить видео-визитку, в которой нужно представиться и сказать несколько слов о себе на русском и на башкирском языках – не больше 1 минуты. Видео можно записать на телефон, но в помещении с хорошим освещением. Присылать все в одном письме. В теме письма указать: Уфа_(имя, фамилия, год рождения).
Съемки фильма запланированы на июнь-июль, ноябрь-декабрь 2018 года в селах Ишля и Новохасаново Белорецкого района республики.