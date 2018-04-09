Уфимка на Мисс России получила диплом за лучший национальный костюм

Земфира уже стала победительницей промежуточного этапа конкурса и удостоена одного из 4-х дипломов за лучший национальный костюм. Девушка также недавно обратилась к жителям республики с просьбой поддержать ее на голосовании, которое проходит на официальном сайте конкурса «Мисс Россия». Благодаря поддержке земляков Земфира Байдавлетова лидирует в первой пятерке рейтинга.

Национальный конкурс «Мисс Россия-2018» вышел на финишную прямую. Уже в конце недели, 14 апреля, в Москве назовут имя главной победительницы. В прошлом году в тройку лидеров вошла наша землячка Альбина Ахтямова, которая получила титул «2-ая Вице Мисс Россия-2017» и грант на обучение в любом ВУЗе мира. Альбина остановила свой выбор на РУДН.