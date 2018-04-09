Фильм «Бабич» из Башкирии примет участие в московском кинофестивале
Сегодня, 11:27КультураТатьяна МайороваФото: соцсети
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Киноленту Булата Юсупова отобрали для показа во внеконкурсной программе.
Художественный фильм «Бабич» будет показан в российских программах 40-го Московского Международного кинофестиваля. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях режиссер фильма Булат Юсупов.
Напомним, фильм посвящен башкирскому поэту, просветителю и революционеру Шайхзаде Бабичу. В основе картины — подлинные исторические события 1914-1919 годов. Данный фильм имеет немалое значение и лично для самого Булата Юсупова, который женат на актрисе Рушанне Бабич, продолжающей род Шайхзады Бабича.
Известно, что фильм «Бабич» включен во внеконкурсную программу 40-го Московского Международного кинофестиваля, который пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. В рамках кинофорума будут работать около 20 различных программ.
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