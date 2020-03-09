Радик Юльякшин о конфликте с Салаватом Фатхетдиновым: «Мне извиняться не за что!»

Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин ответил на недавнее заявление старшего коллеги по сцене Салавата Фатхетдинова. Напомним, недавно он снова напомнил о прошлом конфликте между ним и Элвином Греем.

В своем интервью музыкант отметил, что молодой певец бросил вызов намеренно и не по своему желанию, а ради провокации. Якобы за ним стоят влиятельные политики и бизнесмены. Более того, он посоветовал Радику Юльякшину включить мозги.

Певец Элвин Грей решил не игнорировать подобные советы и ответил публично через свои аккаунты в социальных сетях.

— Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7. Даже когда сплю. Я долго думал над высказыванием своего коллеги: «Пусть извиняться научиться!». Я полагаю так – извиняться нужно тогда, когда что-то сделал неправильное в адрес человека. Что же я сделал такого по отношению к Салавату абый? — задается вопросом Элвин Грей.