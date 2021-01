В Башкирии нашли новый амфитеатр для проведения семейного фестиваля в будущем

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился впечатлениями о ходе реконструкции общественного пространства в Бирске.

Накануне, 8 января, глава Башкирии Радий Хаби ров побывал с рабочим визитом в Бирске и, судя по его комментариям, остался очень доволен увиденным. Больше всего ему понравились предварительные итоги реконструкции единого общественного пространства, которое проводится на средства федерального гранта в сумме 75 млн рублей. Из бюджета Башкирии и местной казны на эти же цели было добавлено 30 млн рублей, а 73,8 млн рублей составили внебюджетные средства. В итоге Октябрьская площадь Бирска и сквер имени Ленина должны преобразиться в архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время». Общая площадь благоустраиваемого пространства составляет 8,8 га. Новое общественное пространство обустраивается с применением новейших архитектурно-планировочных решений и материалов. Оно будет включать в себя амфитеатр, «сухой фонтан», «Зеленый рынок», детскую площадку и зону отдыха с качелями, там будет работать Wi-Fi и прочие блага цивилизации. По словам Радия Хабирова, 8 июля 2021 года, в день семьи, любви и верности, на этом месте нужно будет провести прекрасный семейный праздник.

