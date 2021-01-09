В Башкирии нашли новый амфитеатр для проведения семейного фестиваля в будущем

В Башкирии нашли новый амфитеатр для проведения семейного фестиваля в будущем

Вчера, 10:30КультураТатьяна МайороваPhoto: glavarb.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился впечатлениями о ходе реконструкции общественного пространства в Бирске.

Накануне, 8 января, глава Башкирии Радий Хаби ров побывал с рабочим визитом в Бирске и, судя по его комментариям, остался очень доволен увиденным.

Больше всего ему понравились предварительные итоги реконструкции единого общественного пространства, которое проводится на средства федерального гранта в сумме 75 млн рублей. Из бюджета Башкирии и местной казны на эти же цели было добавлено 30 млн рублей, а 73,8 млн рублей составили внебюджетные средства.

В итоге Октябрьская площадь Бирска и сквер имени Ленина должны преобразиться в архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время». Общая площадь благоустраиваемого пространства составляет 8,8 га.

Новое общественное пространство обустраивается с применением новейших архитектурно-планировочных решений и материалов. Оно будет включать в себя амфитеатр, «сухой фонтан», «Зеленый рынок», детскую площадку и зону отдыха с качелями, там будет работать Wi-Fi и прочие блага цивилизации.

По словам Радия Хабирова, 8 июля 2021 года, в день семьи, любви и верности, на этом месте нужно будет провести прекрасный семейный праздник.

Related news:
благоустройство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы