В Башкирии нашли новый амфитеатр для проведения семейного фестиваля в будущем

Больше всего ему понравились предварительные итоги реконструкции единого общественного пространства, которое проводится на средства федерального гранта в сумме 75 млн рублей. Из бюджета Башкирии и местной казны на эти же цели было добавлено 30 млн рублей, а 73,8 млн рублей составили внебюджетные средства.