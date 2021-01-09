Победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, как отметила свой триумф в Москве

По её словам, в день триумфа никакого пышного торжества у нее не было. По окончании шоу они с отцом поехали на квартиру родственников, у которых остановились в столице, но заблудились в Москве. Когда же добрались до дома, там все уже спали. Так что Яна с отцом выпили по бокалу вина и решили отсыпаться после пережитых волнений.