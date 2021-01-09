Победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, как отметила свой триумф в Москве

Победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, как отметила свой триумф в Москве

Вчера, 12:55КультураТатьяна МайороваPhoto: Первый канал
17-летняя Яна Габбасова призналась, что свой триуфм отметила вдвоем с отцом двумя бокалами вина.

На днях юная жительница Башкирии Яна Габбасова, ставшая победительницей последнего сезона шоу «Голос», устроила прямой эфир и ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.

По её словам, в день триумфа никакого пышного торжества у нее не было. По окончании шоу они с отцом поехали на квартиру родственников, у которых остановились в столице, но заблудились в Москве. Когда же добрались до дома, там все уже спали. Так что Яна с отцом выпили по бокалу вина и решили отсыпаться после пережитых волнений.

Она также призналась, что после стресса немного заболела и посетовала на боли в горле и насморк.

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