Победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, как отметила свой триумф в Москве

17-летняя Яна Габбасова призналась, что свой триуфм отметила вдвоем с отцом двумя бокалами вина.

На днях юная жительница Башкирии Яна Габбасова, ставшая победительницей последнего сезона шоу «Голос», устроила прямой эфир и ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. По её словам, в день триумфа никакого пышного торжества у нее не было. По окончании шоу они с отцом поехали на квартиру родственников, у которых остановились в столице, но заблудились в Москве. Когда же добрались до дома, там все уже спали. Так что Яна с отцом выпили по бокалу вина и решили отсыпаться после пережитых волнений. Она также призналась, что после стресса немного заболела и посетовала на боли в горле и насморк.

