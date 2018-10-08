После чемпионата: В Уфе прошла премьера балета «На футбол»
Спектакль войдет в репертуар театра.
Напомним, премьера постановки должна была пройти в Башкирском театре оперы и балета еще в дни проведения Чемпионата мира по футболу, который проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Однако по техническим причинам его было решено перенести.
Как передает ТАСС, в основе сюжета балета — любовная история. Молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, их глазами зритель видит этот матч.
В спектакле заняты 29 артистов, исполняющие роль игроков, фанатов и роли своеобразных ипостасей - футбольной атаки, спортивной удачи, нарушения правил, злости и допинга.
Над созданием спектакля работали композитор Руслан Мурсякаев, хореограф-постановщик Алексей Ищук, художник Ирина Дерябина из Москвы, дирижером-постановщиком выступил Герман Ким (Уфа).
Кстати, премьеру постановки уже успели оценить руководство ФК «Уфа».
Медиакорсеть публикует фоторепортаж с премьерного спектакля.