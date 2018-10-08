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После чемпионата: В Уфе прошла премьера балета «На футбол»
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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После чемпионата: В Уфе прошла премьера балета «На футбол»

Сегодня, 15:36КультураНадежда ВалитоваФото: Сергей Словохотов.
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