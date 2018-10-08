Певица Башкирии Хамдуна Тимергалиева: Радик как таракан многим упал в суп

Напомним, на днях вспыхнула ссора между двумя суперзвездами башкирско-татарской эстрады – Элвином Греем и Гузель Уразовой. Радик Юльякшин обвинил певицу в краже хита. Гузель Уразова ответила на это сообщение довольно эмоциональным видеообращением. Певица в слезах призналась, что она не виновата, а песня «Красивая, хороший» на самом деле принадлежит ей.

В беседе с корреспондентом издания «Шахри Казань» певица заявила, что конфликт двух артистов - «настоящее посмешище» и прокомментировала буквально следующее:

- Радик для многих как таракан в супе. Выставлять конфликт, внутреннюю музыкальную кухню на всеобщее обозрение — это посмешище, это никуда не годится. Мы, артисты, должны нести людям красоту, профессионализм, искусство. А не дрязги, - заявила Тимергалиева.

Однако призналась, что к творчеству Радика она относится с уважением:

- Мне он сильно нравится. Кто еще собирает, как он, 15-тысячные залы?