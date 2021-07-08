Американские артисты исполнили песню о Салавате Юлаеве на Фольклориаде в Башкирии

Сегодня, 8 июля, прошел шестой день Всемирной Фольклориады. Концерты проходили в нескольких городах Башкирии, где выступили коллективы из разных стран.

В Сибае фольклорный коллектив из США «Клог Америка и Ахуна О’хана» спел песню о национальном герое республики Салавате Юлаеве, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети. Также в этом городе дали концерт артисты из Венгрии, Киргизии, Черногории, Коста-Рика, Швейцарии и Албании. Видео: Страница Радия Хабирова Мэр Сибая Рустем Афзалов тоже высказался о своих впечатлениях о концерте в рамках Фольклориады. — Было интересно, очень ярко и красочно, и еще — очень тепло и душевно. Все мы — горожане, гости, организаторы, участники — были, как одна большая семья друзей и единомышленников! Сибайцы с удовольствием встречали участников VI Всемирной Фольклориады, знакомили с нашим городом, обычаями, творчеством. Надеемся, что гостям понравилось у нас, что они нашли здесь новых друзей, открыли что-то новое для себя, — написал на своей странице в социальной сети градоначальник.

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