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В Уфе начался международный фестиваль «Урал моно – 2018»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе начался международный фестиваль «Урал моно – 2018»

Сегодня, 12:05КультураРустэм Башкирцев
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