В Уфе начался международный фестиваль «Урал моно – 2018»

В Уфе начался международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи «Урал моңо - 2018», сообщили в пресс-службе минкульта республики. На фестиваль съехались лучшие творческие коллективы и исполнители из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сахи (Якутии), Дагестана, Алтая, Тывы, Татарстана, Башкирии, Москвы и Астраханской области.

Вечер знакомств гостей прошел в парке имени культуры и отдыха Гафури. Праздник начался с выступления кураиста Мурата Джанизакова, а завершился первый день форума выступлением звезды башкирской эстрады, члена жюри «Урал моно» Дианы Ишниязовой. На протяжении праздника участники проходили особенный квест для того, чтобы выяснить лайн-ап мероприятия.

8 июня в 10.00 часов начнутся отборочные прослушивания. А в 19.00 в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова состоится концерт участников фестиваля и награждение победителей.