Уфимское училище искусств получило пять фортепиано благодаря нацпроекту

— В рамках национального проекта «Культура» нам были выделены средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и литературы. У нас проведены все необходимые конкурсные процедуры. Первыми в этом году пришли пять фортепиано отечественного производства «Михаил Глинка». Мы этому очень рады, большая благодарность и Правительству РБ, и Министерству культуры РБ, — рассказала директор Уфимского училища искусств Лидия Воробьева. — Оценить по достоинству инструменты пока проблематично, ведь в настоящее время в училище идет дистанционное обучение. Но инструменты уже установлены в классах и ждут своего часа.