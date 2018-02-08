50 оттенков кино о любви: в Уфе прошел предпремьерный показ культовой ленты

Третья часть нестандартной романтической истории об экстремальных отношениях молодого миллиардера и его зеленоглазой музы под названием «50 оттенков свободы» вышла на широкий экран.

Вчера, 7 февраля, в канун всероссийской премьеры фильма «50 оттенков свободы», кинокомплекс «Искра IMAX» пригласил горожан на предпремьерный показ продолжения культовой трилогии от Джеймса Фоули.

Уникальность этой истории любви заключается в том, что свое мнение о ней не высказали разве что сообщество упрямых ретроградов из отдаленного поселка в Зауралье и племя аборигенов с берегов Амазонки. Уже одно это означает успех. Потому что почти вся остальная часть человечества не упускает возможности высказать свое мнение об увлекательной цепи событий, в которую угодила закомплексованная студентка Анастейша Стилл (в исполнении Дакоты Джонсон) после случайного знакомства с успешным предпринимателем Кристианом Греем (Джейми Дорнан).

Чем привлекла миллиардера такая обычная, на первый взгляд, девочка с изумрудными глазами, известно только одному создателю. А точнее, создательнице культовой трилогии - Э.Л.Джеймс, которая в реальности оказалась добропорядочной домохозяйкой бальзаковского возраста Эрикой Леонард.

Эта дама, прожившая всю жизнь в браке с одним мужчиной и воспитавшая двух прекрасных сыновей, реализовала в книге свою тягу к сочинительству, удачно вплетя в канву сюжета любовного романа свои эротические фантазии. Примечательно, что по ее собственному признанию, на написание истории о трудной любви Кристиана и Анастейши ее подвигло знакомство с вампирской сагой Стефании Майер «Сумерки». Можно только догадываться, какие ассоциации возникли в ее воображении, но смелые выдумки, в которые они перевоплотились, увлекли читателей (а потом и зрителей). Это произошло, прежде всего, потому что фантазии писательницы оказались из категории тех, что будоражат даже самые стеснительные умы, никогда не решавшиеся сотворить подобное, но стремящиеся, затаив дыхание, почитать или посмотреть фильм о страстных приключениях других, более смелых и раскрепощенных современников.

Если в первой части трилогии – «50 оттенков серого» - зритель поначалу с любопытством наблюдает за сложной ситуацией, в которую попала девственница Анастейша, когда на нее положил глаз миллиардер Кристиан со своеобразными сексуальными развлечениями, то во второй части мы даже и не знаем, радоваться или бояться за молодую прелестную героиню, которая искренне полюбила своего первого мужчину, проникнувшись историей его изломанной судьбы. Одновременно Анастейша с замиранием сердца отмечает внезапно пробудившуюся в ней тягу к необычному сексу с наручниками, плетками и прочими пугающими приспособлениями.

Наблюдения за переменами в мировосприятии главной героини позволяют предположить, что странные сексуальные склонности вполне могут дремать в глубине души каждого человека - до поры до времени. Третий фильм трилогии расставил все точи над «i» и дал ответ на вопросы, накопившиеся в ее предыдущих частях. А его финал для кого-то станет взрывом мозга, а кого-то приведет в умиление: милейшие сцены домашнего уюта c детскими вещичками и потом эпизоды на брачном ложе с жестким сексом.

Для Анастейши и Кристиана такая гармония стала решением многих проблем. Но как долго они шли к ней!.. И вместе с ними этим путем проследовали читатели и зрители.

Какой же ценой экзальтированный богач смог поверить в искреннюю любовь и раскрыть новые оттенки обоюдных интимных радостей, с трепетом растворяясь в объятия своей возлюбленной?

Почему повзрослевшая зеленоокая красавица все-таки рискнула создать семью с мастером чрезвычайных наслаждений и подарить ему надежду на долгое счастье?

Для тех, кто хочет собственными глазами хочет увидеть во что, в конце концов, воплотятся единство и борьба противоположностей Кристиана и Анастейши, гостеприимно открыты двери кинотеатра.

Мнения первых зрителей:

Ирина Невзорова, студентка:

- Мне безумно все понравилось, теперь и правда хочется верить, что где-то есть такой Кристиан! Сердце прямо выпрыгивает из груди, сколько эмоций! Хочется прокричать одно. Я хочу полюбить так же, почему так бывает только в книгах и кино?! Моя оценка - 10 из 10!

Вероника Симонова, специалист по рекламному продвижению: