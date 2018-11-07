В Уфе назвали имя победительницы «Башкортостан гузэле-2018»

Конкурс проходит в республике уже во второй раз и главное его отличие в том, что в нем могут принимать участие девушки как замужние, так и незамужние красавицы. Один из главных приоритетов в выборе победительницы - свободное владение башкирским (или татарским) литературным языком.

В членах жюри депутат Госсобрания, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, карикатурист Камиль Бузыкаев, арт-директор брендинговой студии Paradox Box Ильшат Байбурин, музыкант Вильдан Яруллин и другие.

В шоу на звание лучшей претендовали 18 красавиц с разных районов республики. По сложившейся традиции, участниц представляли их отцы, братья, дедушки и даже сыновья. На конкурсе был также номер, посвященный 100-летнему юбилею Башкортостана, который будет отмечаться в следующем году.

Гран-при досталось студентке Башкирского педуниверситета, уроженке Зилаирского района республики Гульфие Кудашевой. По мнению жюри, участница отличалась и внешней, и внутренней красотой.