В Казани торжественно открыли памятник Рудольфу Нурееву

Автор памятника - Зураб Церетели.
Образ легендарного артиста балета увековечен в бронзе в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Как пишет Inkazan.ru, в церемонии открытия памятника приняли участие высокопоставленные лица Казани и республики: президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, автор памятника Зураб Церетели и другие.
Глава республики при этом назвал открытие памятника в татарской столице событием знаковым.
- У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник «летающему татарину», который установлен около оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре, — сказал Минниханов.
Напомним, что изначально скульптуру должны были установить в Уфе на родине выдающегося артиста балета, причем этот вариант был предложен самим скульптором Зурабом Церетели, поскольку он изготовил сразу два памятника. А в итоге было принято решение поставить памятник в Казани. У чиновников Башкирии не нашлось средств на транспортировку бронзовой скульптуры. При этом называлась сумма в 30-40 миллионов рублей.