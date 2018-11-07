В Казани торжественно открыли памятник Рудольфу Нурееву

Образ легендарного артиста балета увековечен в бронзе в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Как пишет Inkazan.ru, в церемонии открытия памятника приняли участие высокопоставленные лица Казани и республики: президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, автор памятника Зураб Церетели и другие.

Глава республики при этом назвал открытие памятника в татарской столице событием знаковым.

- У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник «летающему татарину», который установлен около оперного театра. Все наши замыслы реализованы в этой скульптуре, — сказал Минниханов.