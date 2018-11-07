«Интервью, которого не было»: в Уфе состоялась презентация книги Мустая Карима

Сегодня, 6 ноября, в Уфе состоялась презентация книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было».

В мероприятии приняли участие представители руководства республики, известные деятели культуры, литературы и другие почитатели творчества народного поэта Башкортостана.

По словам директора Фонда имени Мустая Карима, дочери поэта Альфии Каримовой, автор идеи книги – Тимербулат Каримов, внук Мустафы Сафича. В книге-альбоме поэт рассказывает о себе собственными художественными произведениями. В хронологическом порядке читатель может проследить не только за творчеством Мустая Карима, но и за его судьбой.

- В Башкирии Мустая Карима помнят, но Москва забывает имена наших национальных писателей и поэтов. Мы решили, что заново нужно познакомить с личностью и творчеством Мустая Карима, прежде всего, молодое поколение. В книге собраны его стихи, дневниковые записи, отрывки из художественных произведений, публицистики. Он уже новых интервью не даст – мы хотели, чтобы люди познакомились с ним, как с человеком, - рассказала она, открывая презентацию. – Надеюсь, читатель прочтет книгу и задаст себе вопрос: кто он, Мустай Карим?

Подарочное издание «Мустай. Интервью, которого никогда не было» увидело свет в издательстве «Инеш». Как признается главный редактор издательства, один из составителей книги Алексей Фенин, книга делалась очень быстро – за 4,5 месяца, но качественно.

- За короткое время Гульнаре Белозеровой пришлось перелопатить большое количество текстов, чтобы отобрать самое нужное. Такая работа не может быть выполненной одним человеком, это коллективный труд, - отметил он. – Книга очень легко читается, понятна для человека любого возраста. Эта книга – не для сегодня, и даже не для завтра, а на очень долгие времена.

Презентация подарочного издания книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было» 3 июня состоялась в Москве, в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь». Издание также было представлено на конкурсе Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года-2017». По итогам конкурса она вошла в шорт-лист и стала дипломантом в номинации «Лучшее издание классической художественной литературы».

Ведущие сегодняшней презентации, артисты Молодежного театра им. Мустая Карима Венер Камалов и Александра Комарова знакомили гостей мероприятия яркими моментами жизни народного поэта. Современники Мустая Карима, заставшие его при жизни, делились воспоминаниями о нем. Вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова очень гордится фотографиями и книгами, подписанными Мустаем Каримом, и считает их несомненной реликвией своей библиотеки. Вице-спикер Курултая-Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова поблагодарила семью Мустая Карима за сохранение и популяризацию наследия поэта.

- По моему мнению, эта книга способна заинтриговать новичка. Давним поклонникам дает возможность насладиться и привести свое внутреннее «я» в порядок, найти ответы на вызовы времени. Я желаю, чтобы это издание помогло избавить мир от жестокости, насилия, неверия и лжи, - завершила свою речь депутат Госсобрания, главный редактор журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова.

«Он был настоящий. Эта книга полностью соответствует его внутреннему миру», отметил главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин.

Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай показал гостям мероприятия письмо от Мустая Карима, написанное им 50 лет назад школьникам села Байназарово Бурзянского района. В то время Кадим Аралбай с женой работали учителями этой школы и решили с учениками 6 класса поздравить Мустая Карима с 50-летним юбилеем. Поэт получил послание детей, а также собственный портрет, нарисованный одной из них, и решил ответить. Кадим Аралбай отметил, что к 100-летию народного поэта готовит книгу, куда намеревается включить это письмо.

Мероприятие сопровождалось концертными номерами. Артисты Национального молодежного театра им.М. Карима украсили презентацию стихотворениями поэта. Со сцены также звучали песни, написанные на слова Мустафы Сафича.