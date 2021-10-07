Войны с пришельцами: какие фильмы о космосе чаще смотрят в Башкирии

Подробности сюжета готовящегося фильма пока известны лишь в общих чертах: героиня Пересильд, медик, полетит в космос, чтобы прооперировать потерявшего сознание астронавта. Именно такие картины, на пересечении драмы и фантастики, должны особенно нравиться зрителям. В Башкирии на эти жанры в 2021 году приходится более трети всех просмотров МегаФон ТВ.