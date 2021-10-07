Войны с пришельцами: какие фильмы о космосе чаще смотрят в Башкирии

Войны с пришельцами: какие фильмы о космосе чаще смотрят в Башкирии
Войны с пришельцами: какие фильмы о космосе чаще смотрят в Башкирии
Вчера, 16:37КультураФото: Megafon
В дни начала первых киносъемок в космосе аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ изучили «космические» вкусы зрителей.

Судя по их данным, жители Башкирии оценят новый фильм Клима Шипенко – драма и фантастика среди них лидируют по просмотрам.

В России стартовали съемки первого фильма в космосе. Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой на борту состоялся 5 октября в 11:55 с космодрома Байконур. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вошли в состав основного экипажа МКС и будут работать на станции 12 дней.

Подробности сюжета готовящегося фильма пока известны лишь в общих чертах: героиня Пересильд, медик, полетит в космос, чтобы прооперировать потерявшего сознание астронавта. Именно такие картины, на пересечении драмы и фантастики, должны особенно нравиться зрителям. В Башкирии на эти жанры в 2021 году приходится более трети всех просмотров МегаФон ТВ.

Непосредственно в топ-3 фильмов космической тематики при этом входят:

  1. «Космические рейнджеры» (2021) – история повстанцев, которые хотят отвоевать свою свободу у инопланетян;
  2. «Битва за Землю» (2019) – сай-фай о захваченной пришельцами планете от режиссера «Изгоняющего дьявола» Руперта Уайатта;
  3. «Дальний космос» (2021) – драма выживания в космосе с Анной Кендрик и Тони Коллетт в главных ролях.

Фильмы «К звездам» (2019) и «Звездный рубеж» (2020) замыкают пятерку любимых космических полнометражных историй. Среди сериалов в пятерку предпочтений жителей Башкирии входят «Обломки», «Черная материя», «Звездные войны: Войны клонов», «Интергалактик» и «Обратная сторона Земли».

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