Войны с пришельцами: какие фильмы о космосе чаще смотрят в Башкирии

Судя по их данным, жители Башкирии оценят новый фильм Клима Шипенко – драма и фантастика среди них лидируют по просмотрам.
В России стартовали съемки первого фильма в космосе. Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой на борту состоялся 5 октября в 11:55 с космодрома Байконур. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вошли в состав основного экипажа МКС и будут работать на станции 12 дней.
Подробности сюжета готовящегося фильма пока известны лишь в общих чертах: героиня Пересильд, медик, полетит в космос, чтобы прооперировать потерявшего сознание астронавта. Именно такие картины, на пересечении драмы и фантастики, должны особенно нравиться зрителям. В Башкирии на эти жанры в 2021 году приходится более трети всех просмотров МегаФон ТВ.
Непосредственно в топ-3 фильмов космической тематики при этом входят:
Фильмы «К звездам» (2019) и «Звездный рубеж» (2020) замыкают пятерку любимых космических полнометражных историй. Среди сериалов в пятерку предпочтений жителей Башкирии входят «Обломки», «Черная материя», «Звездные войны: Войны клонов», «Интергалактик» и «Обратная сторона Земли».