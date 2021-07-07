Рэпер из Уфы Моргенштерн обжалует штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер из Уфы Моргенштерн обжалует штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Рэпер из Уфы Моргенштерн обжалует штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Вчера, 17:57КультураАлександра КонстантиноваФото: instagram Моргенштерна
Известный рэпер Моргенштерн намерен обжаловать штраф за пропаганду наркотических средств в его видеоклипах.

При этом артист готов дойти до Верховного суда, сообщил адвокат рэпера РИА Новости.

Ранее Моргенштерн уже обжаловал решение суда по его делу, но Московский городской суд признал законным штраф.

Напомним, в конце мая 2021 года представители Лиги безопасного интернета сообщили о результатах проверки двух новых клипов рэпера Моргенштерна из Уфы. Эксперты обнаружили там пропаганду наркотиков и демонстрацию богатого образа жизни. В рамках заявления о проверке клипов «Розовое вино – 2» и «Family» управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело на музыканта. Позже адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опровергал данные, предоставленные представителями Лиги безопасного интернета.

3 июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера виновным в пропаганде наркотических средств. Решением суда ему назначен административный штраф в 100 тысяч рублей.

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