Рэпер из Уфы Моргенштерн обжалует штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Напомним, в конце мая 2021 года представители Лиги безопасного интернета сообщили о результатах проверки двух новых клипов рэпера Моргенштерна из Уфы. Эксперты обнаружили там пропаганду наркотиков и демонстрацию богатого образа жизни. В рамках заявления о проверке клипов «Розовое вино – 2» и «Family» управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело на музыканта. Позже адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опровергал данные, предоставленные представителями Лиги безопасного интернета.