Рэпер из Уфы Моргенштерн обжалует штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

При этом артист готов дойти до Верховного суда, сообщил адвокат рэпера РИА Новости.
Ранее Моргенштерн уже обжаловал решение суда по его делу, но Московский городской суд признал законным штраф.
Напомним, в конце мая 2021 года представители Лиги безопасного интернета сообщили о результатах проверки двух новых клипов рэпера Моргенштерна из Уфы. Эксперты обнаружили там пропаганду наркотиков и демонстрацию богатого образа жизни. В рамках заявления о проверке клипов «Розовое вино – 2» и «Family» управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело на музыканта. Позже адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опровергал данные, предоставленные представителями Лиги безопасного интернета.
3 июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера виновным в пропаганде наркотических средств. Решением суда ему назначен административный штраф в 100 тысяч рублей.