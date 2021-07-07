На набережной Уфы два художника за ночь нарисовали граффити с изображением Манижи

На набережной Уфы два художника за ночь нарисовали граффити с изображением Манижи
На набережной Уфы два художника за ночь нарисовали граффити с изображением Манижи
Вчера, 20:44КультураАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео
На набережной реки Уфы два молодых художника ночью после концерта Манижи нарисовали гигантское граффити с её изображением длиной 20 метров. Об этом сообщила пресс-служба уфимской администрации.

Певица увидела свой портрет во время утренней прогулки с мамой. Художники в это время заканчивали работу над рисунком. Им удалось лично познакомиться с артисткой.

Молодые люди рисовали всю ночь под окном отеля Манижи. По их словам, они начали в 12 часов ночи и закончили только к полудню.

Манижа сняла с художниками сторис в Инстаграмм, поблагодарила их и сказала, что ей очень понравился портрет в стиле неографика.

Напомним, вчера, 6 июля, на концерте «Сердце фольклориады» перед уфимцами выступила Манижа, которая в этом году заняла 9 место на Евровидении. Певица высоко оценила национальную кухню и отношение башкирских зрителей.

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