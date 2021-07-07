«Мы в Уфе и мы в диком восторге». Манижа поделилась впечатлениями о столице Башкирии

Певица стала хедлайнером вечернего концерта на «Сердце Фольклориады». Девушка высоко оценила уровень Фольклориады, сравнив его с Евровидением, на котором не так давно представляла Россию.
– Фактически «Евровидение», которое происходит здесь, в Уфе, – это круто! Очень красиво, масштабно, зрители у вас очень особенные – слушают песни от начала до конца, далеко не во всех городах так относятся к музыке, – поделилась певица.
Особенно тепло Манижа отозвалась о башкирской кухне и сказала, что даже лагман, распространенное в Азии блюдо, показался ей вкуснее, чем это же блюдо в Москве.
Девушка и ее мать и по совместительству продюсер Наджиба Усманова получили подарки. Маниже башкирский батыр подарил букет из 100 роз и куклу в башкирском наряде, а её матери башкирское нагрудное украшение «тушелдерек».