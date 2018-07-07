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В Башкирии проходит фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии проходит фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука

Сегодня, 13:20КультураЗиля Аскерова
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