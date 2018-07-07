В Башкирии проходит фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука
Сегодня, 13:20КультураЗиля Аскерова
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Международный фестиваль собрал 60 лучников из Башкирии, Челябинской области, Москвы и Екатеринбурга, а также Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Словакии, Германии.
Фестиваль метких лучников в республике проходит третий раз. Он устраивается для популяризации стрельбы из лука, а также привлечения молодежи к здоровому образу жизни.
Глава Администрации Иглинского района Гафуан Шайхутдинов торжественно открывая мероприятие отметил, что фестиваль является ярким примером межнационального согласия и играет важную роль в деле воспитания детей и молодежи.
В рамках мероприятия также проводятся семинары и мастер-классы по стрельбе из лука, по приготовлению башкирских национальных блюд. На площадке фестиваля работает огромная выставка работ декоративно-прикладного искусства иглинских ремесленников.
Фестиваль стартовал вчера. Сегодня вечером уже объявят имена самых метких лучников.
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