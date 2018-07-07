В Башкирии проходит фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука

Фестиваль метких лучников в республике проходит третий раз. Он устраивается для популяризации стрельбы из лука, а также привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

Глава Администрации Иглинского района Гафуан Шайхутдинов торжественно открывая мероприятие отметил, что фестиваль является ярким примером межнационального согласия и играет важную роль в деле воспитания детей и молодежи.

В рамках мероприятия также проводятся семинары и мастер-классы по стрельбе из лука, по приготовлению башкирских национальных блюд. На площадке фестиваля работает огромная выставка работ декоративно-прикладного искусства иглинских ремесленников.