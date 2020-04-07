«Замереть, чтобы выжить»: Земфира рассказала, в каких условиях пишет новый альбом

Сегодня, 7 апреля, вновь напомнила о себе постом в соцсетях наша знаменитая землячка — музыкант, композитор и певица Земфира Рамазанова.

Земфира рассказала, что «в эти странные дни, когда никто ничего не понимает», она сидит дома, ходит постоянно от одного инструмента к другому и пытается облечь свои переживания в песни.

— Такое время наступило - как в романах моего любимого Филиппа Дика — неопределенное время, — написал она.

Альбом, который она пишет, по словам Земфиры, уже готов на 2/3.

— Но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких, — сообщила звезда. — У нас всё будет — и альбом, и тур, и всё на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить. Еще певица поделилась стремлением помогать старикам, быть максимально полезной.