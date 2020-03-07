Певицу из Башкирии назвали женщиной года в Татарстане

Портал «БИЗНЕС Online» в канун 8 Марта устроил традиционный конкурс среди женщин, наиболее успешных в разных сферах – политике, бизнесе, искусстве и спорте. В конкурсе приняли участие 15 претенденток. Голосовать за них было предложено читателям портала.

В числе номинанток оказаласьи 38—летняя певица из Башкирии Гузель Уразова, которую издание признало, безусловно, самой популяярной певицей в Татарстане.

Такой взлет популярности стал возможен во многом, благодаря не только певческому таланту певицы, но и ее активности в соцсетях. В ее «Инстаграме» - 460 тысяч подписчиков, а на канале YouTube - 90 тысяч. Гузель активно постит личные снимки, новости с концертов и из семейной жизни, дает полезные советы, делится рецептами и т.д.

Добавило популярности Уразовой также и то, что она в 2019 года не раз оказывалась в центре различных медийных историй. Чего только стоил конфликт с Радиком Юльякшиным из-за прав на песню «Красивая/Хороший», которая является хитом башкирской и татарской эстрады.

Надежным спутником Гузель Уразовой в творчестве и личной жизни является ее супруг Ильдар Хакимов, с которым она часто вместе выходит на сцену.

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