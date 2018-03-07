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Наставница оперных звезд из Уфы: «Музыка помогла мне уберечься от зависти»
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Наставница оперных звезд из Уфы: «Музыка помогла мне уберечься от зависти»

Сегодня, 11:55КультураГульназ МансуроваФото: Артур Салимов.
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