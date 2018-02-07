Фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» получил премию «Блокбастер»

Накануне в Москве прошла церемония награждения профессиональной премией «Блокбастер» в номинации «самый кассовый фильм ограниченного проката».

Призы вручались в 13 номинациях. При этом главным критерием были в основном коммерческие успехи в фильме, в том числе успехи в прокате. Об этом сообщил на своей странице в сети режиссер фильма Айнур Аскаров. В прокате фильм собрал 5 292 541 рубль.

Фото с личной страницы Айнура Аскарова ВКонтакте.

- Ура, друзья! Кстати, ранее эту номинацию забирали в основном европейские фильмы. И впервые это российский фильм, а нам вдвойне приятно, что это ещё и фильм, сделаный в регионе»,— сообщил Аскаров.

Напомним, фильм «Из Уфы с любовью» был создан в 2017 году на грант главы республики в размере 4,5 млн рублей.