Вышла в свет новая книга с любопытными подробностями о дореволюционной Уфе

Английский металлург Джеймс Картмелл Ридли больше ста лет назад описал свои впечатления о пребывании в Уфе.

Ученый из Уфы Игорь Кучумов подготовил предисловие и примечания для книги английского металлурга Джеймса Картмелла Ридли, который больше ста лет назад описал свое путешествие по России. В 1897 году Ридли был делегатом VII Международного геологического конгресса в Санкт-Петербурге, после которого для участников мероприятия была организована ознакомительная поездка по России с посещением территорий нынешних Башкирии, Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края. Через год, в 1898 году, он выпустил свои записки об этой поездке, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.

В Уфе делегация посетила магометанское кладбище и несколько зданий. Одно из них оказалось губернским музеем и вызвало искренний восторг у иностранных гостей.

- Двигаясь в туче пыли дальше, мы прибыли к зданию местного музея , где нас исключительно вежливо и гостеприимно приняли городской голова и другие уфимские чиновники. Наряду с проявлением такой учтивости нас очень удивило наличие в столь отдаленном и практически неизвестном на Западе месте такого замечательного заведения с разнообразной и очень интересной экспозицией, включающей даже огромные кости мамонта, - рассказал в своих записках Джеймс Ридли.

Речь идет о здании, которое, к счастью, сохранилось и до наших дней. Оно находится по улице Пушкина, 85/1, и, кстати, в нем располагается редакция нашего информационного агентства «Медиакорсеть».

Так выглядит губернский музей сегодня - Уфа, ул.Пушкина, 85/1.

Любопытными оказались и впечатления англичанина о башкирах, которых он охарактеризовал как народность, совершенно не похожую на русских. При этом чиновники, сопровождавшие делегацию, несколько дезинформировали их.

- Нам сказали, что их история пока еще не изучена, и никто не знает, откуда и когда они сюда пришли, - отметил в своих записках Джеймс Ридли.

Но в примечаниях к его мемуарам Игорь Кучумов уточнил, что на самом деле это не так: к 1897 году наука уже располагала сведениями об истории башкир.

В целом впечатление о посещении Уфы у англичанина получилось довольно позитивным.

- Размеры культурных заведений в Уфе, образовательный уровень большинства ее жителей, архитектура домов и зданий, гостеприимство городских властей и все остальное заставили нас полностью пересмотреть наши прежние предвзятые представления о востоке России. Раньше мы думали, что Уфа находится в полудикой местности, но это оказалось не так. Большинство относительно крупных городов имеет большой потенциал, они активно разрастаются и благоустраиваются, открывая тем самым большие перспективы для этой малоизвестной нам части Европы, - сделал вывод Джеймс Ридли.