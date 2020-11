Сегодня, 6 ноября, на 87-м году жизни скончался советский и российский сатирик Михаил Жванецкий.

Причина смерти пока неизвестна. В 2012 Михаил Жванецкий получил почётное звание «Народный артист Российской Федерации». В 2019 стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. В октябре этого года он заявил об окончании концертной деятельности по состоянию здоровья.

