Скончалась всемирно известная оперная дива Монтсеррат Кабалье

Сегодня, 6 октября, сало известно, что в Барселоне ушла из жизни звезда мировой оперной сцены Монтсеррат Кабалье. Певице было 85 лет.

Она скончалась в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне. О причинах смерти пока не сообщается. По данным испанских СМИ, у артистки были проблемы с желчным пузырем. На лечении в госпитале она находилась с середины сентября.

Все, кому доводилось работать и общаться с Монтсеррат Кабалье, высказываются по поводу ее смерти.

- Великая певица навсегда останется в наших сердцах. Я сожалею, что не была с ней знакома. Я всегда слушала ее самый первый спектакль, с ее молодости, появления на сцене. Такие голоса появляются раз в сто лет, - опубликовал телеканал Рен-ТВ мнение певицы Тамары Гвердцители.