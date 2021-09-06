Руководитель «Ленфильма»: Кино способно привлечь туристов в регионы

Недавно прошел Восточный экономический форум, на котором глава «Ленфильма» Федор Щербаков высказался о том, что киноиндустрия способна привлечь дополнительные средства в бюджеты регионов.

Щербаков считает, что киносъемки, которые проводятся на территории определенного города, смогут повлиять на туристическую привлекательность этого места. Во всем мире там, где проводятся съемки популярного фильма, тут же строятся туристические маршруты и даже возводят целые аттракционы, и кино уже начинает жить своей жизнью за пределами большого экрана, добавил Щербаков. Об этом пишет сайт vostokmedia.com. Щербаков также сообщил, что в некоторых странах работают комиссии, которые помогают режиссерам из России снимать фильм именно на их территории. То же самое практикуется и в нашей стране. В Приморском крае ведется работа по развитию киноиндустрии, но пандемия приостановила многие планы. Во время пандемии региональную комиссию закрыли, из-за чего пострадало много крупных кинофестивалей, которые привлекают в регион популярных звезд. На Дальнем Востоке проводится несколько кинофестивалей, и их останавливать нельзя, так как это работа постоянного цикла, длящаяся год за годом. Но теперь из-за коронавируса все изменилось, отметил Щербаков. По завершении своего выступления Щербаков сказал, что начинают строить киностудии в регионах России. Но, по его мнению, лучше ввести практику ребейтов. Он добавил, что в Голливуде сейчас уже не строят киностудии. Съемки американских фильмов проводятся во Вьетнаме или Индонезии, где есть все условия для этого. Лучше всего ввести практику ребейтов и возвращать средства, которые кинематографисты потратили на съемки фильма. «Как пример можно взять Азербайджан. Я был на открытии большой кинокомиссии в Баку. Это не самая кинематографичная страна, но они тратят большие средства на строительство инфраструктуры для того, чтобы привлекать к себе киношников со всех уголков земли», — сказал Щербаков.

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