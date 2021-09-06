Пещерные люди: в Уфе открылась выставка Радика Мусина «Наскальники»

«Наскальники» — актуальное приглашение художника к разговору об искусстве, точнее вопросы, адресованные всем желающим. Один из главных — чем эти картины принципиально отличаются от рисунков в Каповой пещере. В данном случае речь не о синонимичной стилистике, которая первой бросается в глаза, или архетипических сюжетах (комиксы «Марвел», с которыми в том числе разговаривают «Наскальники», — тоже своего рода фольклор). Важнее масштаб, которым зритель способен наделить этот вопрос: есть ли существенная разница между тем и этим творчеством, той потребностью к самовыражению и этой? Для удобства можно оценивать эти процессы не из 2021 года, а из 7589-го, или просто подняться над временной плоскостью.