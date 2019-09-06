Корпоратив для Черниковки: Валерий Меладзе подарил Уфе свои хиты перед выборами

На «разогреве» у исполнителя спела башкирская этнорок-группа «Аргымак». Сам концерт начался в 20.00 перед площадью ДК Машиностроителей и собрал тысячи жителей Черниковки.

Валерий Меладзе, к счастью для многих пришедших, спел все свои главные хиты разных лет: «Небеса мои обетованные», «Цыганка Сэра», «Красиво», «Притяженья больше нет», «Самба белого мотылька», «Иностранец». Практически каждой песне жители Уфы подпевали хором — целыми семьями.

Несмотря на то, что официально концерт был приурочен к 100-летию образования Башкортостана, концерт явно ставил перед собой цель повысить явку на выборах главы региона, которые состоятся 8 сентября. Да и сам исполнитель не стеснялся выразить симпатию одному из кандидатов.

Впрочем, жителей Черниковки это ничуть не смутило, потому что такого праздника в районе не было давно: «Корпоратив для Черниковки!», «Было здорово, спасибо организаторам!», «Спасибо, что выбрали именно Черниковку!». Так отозвались об open-air жители района.

Фото: https://vk.com/ufa_kalina