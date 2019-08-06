Столетие народного поэта Башкирии Мустая Карима отметят на пике в Кабардино-Балкарии
20 октября по всей стране и за ее пределами пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею Мустая Карима.
Одно из таких мероприятий - восхождение на пик поэта в Кабардино-Балкарии, высотой 3700 метров. Организаторы - члены Русского географического общества, альпинист Александр Лынник, путешественники Олег Чегодаев, Олег Лукьянов, автор программы «Моя планета – Башкортостан» Рустам Сиразетдинов. Инициатором и вдохновителем проекта стал писатель Камиль Зиганшин.
Верхнюю точку пика планируется покорить именно в день рождения поэта, 20 октября. По планам, с нее планируется организовать прямой эфир-репортаж по спутниковому каналу связи.
Участникам экспедиции будут оказывать помощь спасатели Эльбрусского высотного поисково-спасательного отряда МЧС Кабардино-Балкарии.
Напомним, табличка со стихотворением Мустая Карима установлена башкирскими путешественниками на высоту 3555 метра, рядом с пиком, названным в честь его друга, народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Вершина выбрана неслучайно – рядом высится пик народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева – большого друга Мустая Карима. В Чегемском ущелье также возвышается пик другого великого поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова. Пик башкирского литератора стал третьим в Чегемском ущелье, сообщили ранее Медиакорсети в Фонде имени Мустая Карима.