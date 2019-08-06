Столетие народного поэта Башкирии Мустая Карима отметят на пике в Кабардино-Балкарии

Одно из таких мероприятий - восхождение на пик поэта в Кабардино-Балкарии, высотой 3700 метров. Организаторы - члены Русского географического общества, альпинист Александр Лынник, путешественники Олег Чегодаев, Олег Лукьянов, автор программы «Моя планета – Башкортостан» Рустам Сиразетдинов. Инициатором и вдохновителем проекта стал писатель Камиль Зиганшин.

Верхнюю точку пика планируется покорить именно в день рождения поэта, 20 октября. По планам, с нее планируется организовать прямой эфир-репортаж по спутниковому каналу связи.

Участникам экспедиции будут оказывать помощь спасатели Эльбрусского высотного поисково-спасательного отряда МЧС Кабардино-Балкарии.