Манижа выступит в Уфе в рамках Фольклориады

Также сегодня в рамках мероприятия «Сердце фольклориады» выступят коллектив народного танца «Россекер» из Австрии, национальная Делегация «Bolivia» из Боливии, хореографический ансамбль «Вензеля» из Россия и культурная ассоциация «Боес э Мердулес», танцевальный народный коллектив «Чино Эрмакора» из Италия.