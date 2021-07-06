Манижа выступит в Уфе в рамках Фольклориады

Манижа выступит в Уфе в рамках Фольклориады
Манижа выступит в Уфе в рамках Фольклориады
Вчера, 09:54КультураАнастасия ДесяткинаФото: manizha/instagram
Мероприятие пройдет в амфитеатре конгресс-холла «Торатау».

Сегодня, 6 июля, в Уфе выступит участница Евровидения-2021 певица Манижа.

Также сегодня в рамках мероприятия «Сердце фольклориады» выступят коллектив народного танца «Россекер» из Австрии, национальная Делегация «Bolivia» из Боливии, хореографический ансамбль «Вензеля» из Россия и культурная ассоциация «Боес э Мердулес», танцевальный народный коллектив «Чино Эрмакора» из Италия.

Всемирная фольклориада проходит в республике с 3 по 10 июля. На время проведения мероприятия будет ограничен проезд по некоторым улицам в центре города.

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