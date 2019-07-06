Вечный зов: возможен ли диалог между театрами Башкирии и местными драматургами?

Одна из целей конкурса была в том, чтобы перезнакомить авторов, театры и зрителей, живущих рядом незаметно друг для друга. Такое знакомство для нашего герметичного города — не столько вопрос расширения личных связей, сколько вопрос развития театрального процесса в регионе: нередко башкирских драматургов больше знают за пределами республики, чем в родных краях, а в театральном репертуаре не хватает современных пьес про «здесь и сейчас».

«Медиакорсеть» решила узнать, изменилось ли что-нибудь за прошедший год. Учитывая, что театральный сезон завершен и не все спикеры доступны для комментариев, материал будет разделен на несколько частей.

Директор Центра драматургии и режиссуры РБ Алия Яхина считает, что ситуация мало изменилась.

— Воз и ныне там, и так, наверное, будет всегда. С одной стороны, к диалогу наши театры не готовы, с другой — не могу сказать, что наших современных авторов полностью игнорируют. Я имею в виду того же Мунира Кунафина, Игоря Яковлева, Ангизу Ишбулдину… Нет-нет да появляются постановки по местным пьесам. Мне кажется, театр не осознает, какой серьезный и качественный результат мог бы получиться, если бы мы могли продвигать тексты наших авторов совместно.

Когда режиссер Олег Липовецкий обратился к ЦДР с предложением провести «Ремарку» у нас, мы охотно согласились, хотя понимали, что у конкурса свой формат — но не можем же мы зацикливаться только на национальной драматургии. В качестве площадки выбрали Русский драмтеатр — нам казалось, что это хорошие предпосылки для создания конструктивного диалога. Руководитель независимого уфимского проекта «The Театр» Алсу Галина сделала читку по пьесе нашего драматурга Игоря Яковлева «На Луне» — собственно, в конце года состоялась премьера полноценного спектакля (сейчас он включен в репертуар «The Театра» — прим. автора).

Фото: The Театр.

При этом на «Ремарке» почти не было представителей гостеатров. Если бы мы с ними объединились и начали работать с драматургами вместе — могли бы появляться и новые спектакли, и молодые авторы тут же учились бы на своих ошибках.

Как отметила Алия Яхина, силами ЦДР проводятся образовательные семинары, разборы и обсуждения текстов молодых драматургов, но практического применения этим пьесам почти нет. Так, в частности, драматург Наталия Мошина работает с молодыми авторами в уфимской экспериментальной школе драматургии «Жы-Шы с Ы» — именно там к драматургическим опытам приобщили Антона Бескоровайного, чьи пьесы уже успели заметить на федеральном уровне (по его рассказам недавно был поставлен спектакль-ощущение «Под одеялом» — прим. автора). Ангиза Ишбулдина работает с проектом «ДрамКвадратик» — это лаборатория для подростков 11–16 лет, которая проходит по шотландской методике Class act. В 2017 году по итогам дебютного «ДрамКвадратика» вышел сборник пьес, а на сцене «The Театра» поставили спектакль Римы Харисовой «Вика в Конфетляндии» по пьесе 11-летней Лейлы Мизиевой.

Фото: The Театр.

— Сейчас мы готовим режиссерскую лабораторию по современной прозе Башкортостана, руководителями выступят Ярослава Пулинович и режиссер Искандер Сакаев. Маловероятно, что из этой лаборатории что-то попадет в местные репертуарные театры, хотя среди материала у нас будут и провокационные вещи, и классические вещи. Возможно, мы попробуем совместить наши замыслы в формате коллаборации с республиканскими театрами. Материал разнообразный, и в очередной раз мы будем приглашать завлитов, худруков, директоров театров на показы - именно здесь можно увидеть в деле и наших драматургов, и режиссеров. Найдут ли они время на это?.. Я не хочу кого-либо обвинять — не вижу в этом смысла: ни на ком, по большому счету, ответственности за это не лежит. Просто, возможно, Уфа такой город, где должна быть традиционная система и должен быть противовес, альтернатива.

Художественный руководитель уфимского ТЮЗа Полина Шабаева подчеркнула, что необходимость в хорошей драматургии — современной или классической — всегда есть.

— Пьесу Керен Климовски «Дыня», которая была в конкурсе «Ремарки», потом поставили в театр-студии «Республика Х», которую образовали выпускники Всероссийской студии творческого развития «Оперение/ХАХАЧУ». На сегодняшний день Керен Климовски — один из лучших авторов пьес для подростков.

Фото: театр-студия "Республика Х"

Что касается современной драматургии в ТЮЗах и молодежных театрах, нельзя забывать про этап цензурирования и редактуры. Одно дело, когда автор проходит режиссерскую цензуру в театре. Другое — когда взрослые, которые ведут детей в театр, могут увидеть в постановке что-то, на и взгляд, недопустимое. Хотя я считаю, сама жизнь полна подтекстов и, если это существует, значит об этом надо говорить, иначе какой смысл вообще заводить разговор. Театр должен быть честным.

Осенью прошлого года ТЮЗ провел семинар-лаборатория драматургии и режиссуры для детей и подростков «Мастерская сказок» на грант Союза театральных деятелей России (240 тыс. руб.). Из «Мастерской» на уфимскую сцену вышло два спектакля: в ТЮЗе была поставлена сказка Игоря Игнатова (Саратов) «Пуговица» (реж. Наиль Сафин), в НМТ им. Мустая Карима — «Я — кулак. Я — А-Н-Н-А» (реж. Ольга Мусина) по одноименной пьесе Марты Райцес (Таганрог). Поэтому, по словам Полины Шабаевой, в целом, наметилась положительная динамика в плане работы с современным авторами.

Фото: пресс-служба НМТ

— На «Мастерской» были представлены местные авторы, но в работу их пьесы в итоге не взяли. Меня как режиссера зацепила пьеса Игоря Яковлева «Волшебная книга» — мне показалось, что эта пьеса могла бы идти в ТЮЗе, но она требовала доработки. Игорь очень самокритичен, он был не очень доволен этим текстом и поэтому сказал, что дорабатывать ее не будет, только писать заново.

Полина Шабаева также отметила, что диалог между режиссерами и драматургами происходит в рамках лабораторий — именно в таком формате чаще всего формируются спектакли. Кроме того, важно, чтобы драматурги имели возможность учиться ремеслу — на мастер-классах, лекциях и, конечно, в связке с режиссерами.

— Грант как источник финансирования для лаборатории — это вариант, хоть и не все хотят связываться с грантами: за них приходится потом очень скрупулезно отчитываться. Кроме того, этих ресурсов для проведения мероприятия, если честно, не хватает, поскольку проект зачастую начинает вырастать у тебя на глазах. «Мастерская сказок» изначально планировалась как республиканская лаборатория, а в результате выросла чуть ли не в международную. Авторы хотели приехать, но у нас не было заложено денег на это, приходилось искать дополнительные средства, чтобы их хотя бы принять в Уфе.

Также Полина Шабаева упомянула проект «ДрамКвадратик», созданный совместно с ЦДР РБ при поддержке уфимской администрации. Он давал детям и подросткам как возможность научиться писать пьесы, так и увидеть собственные истории на сцене.

— Было очень сложно и очень интересно работать с этим материалом. Главное — какой эффект это произвело на детей — и на их родителей, которые, возможно, увидели в текстах своих детей самих себя. Три эскиза с показов «ДрамКвадратика» мы собрали в один и с ним ездили по городам Башкирии — с каким вниманием их смотрели ровесники юных драматургов… Сейчас я поддерживаю общение с несколькими девочками, которые с завершением курса не оставили драматургические опыты.

Фото: kulturarb.ru

Драматург Наталия Мошина дебютировала в 2004 году на фестивале молодой драматургии «Любимовка». На данный момент поставлено около 30 спектаклей по ее пьесам в театрах России, Белоруссии, Латвии, Великобритании. Новых постановок в Уфе и Башкирии за последний год не было.

— Я, впрочем, к этому давно отношусь философски, учитывая, что за 15 лет с моего драмдебюта была одна постановка в Уфе и две в других городах Башкирии. Нет, ну серьезно — я всегда совершенно философски это воспринимала. Странно ведь ожидать, что какой бы то ни было театр будет ставить что-то только на том основании, что оно написано местным автором. Если это не Мустай Карим. При этом «The Театр», например, активно сотрудничает с нашими молодыми талантливыми драматургами — тем же Антоном Бескоровайным, сейчас и Катю Тимофееву подключили к новому проекту.

Также Наталия Мошина отметила работу с молодыми авторами в уфимской экспериментальной школе драматургии «Жы-Шы с Ы».