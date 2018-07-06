Зрители Уфы сами смогут выбрать фильмы акции «Ночь кино»

Зрителям предлагается на выбор 26 фильмов 2017–2018 годов выпуска. Среди них полнометражные художественные проекты («Матильда» Алексея Учителя, «Собибор» Константина Хабенского, «Большой» Валерия Тодоровского, «Тренер» Данилы Козловского и другие), а также и полнометражные мультфильмы («Два хвоста», «Садко», «Фиксики. Большой секрет», «Мульт в кино №70).