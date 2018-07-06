Зрители Уфы сами смогут выбрать фильмы акции «Ночь кино»

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25 августа в Уфе, как и в других городах России, состоится «Ночь кино» в рамках Всероссийской акции. Какие фильмы смотреть – решают зрители.
Зрителям предлагается на выбор 26 фильмов 2017–2018 годов выпуска. Среди них полнометражные художественные проекты («Матильда» Алексея Учителя, «Собибор» Константина Хабенского, «Большой» Валерия Тодоровского, «Тренер» Данилы Козловского и другие), а также и полнометражные мультфильмы («Два хвоста», «Садко», «Фиксики. Большой секрет», «Мульт в кино №70).
Голосование за фильмы объявлено на сайте информационного агентства ТАСС.
Напомним, акция «Ночь кино» впервые состоялся летом 2016 года. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Организаторы: Фонд кино, Министерство культуры РФ.
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