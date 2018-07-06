Плёс становится центром мировой музыкальной культуры

Российских и итальянских звезд оперы собрал главный концерт фестиваля и «Года Италии в Плёсе». Среди зрителей — посол Италии в России Паскуале Терраччано и исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Два башкирских баса - знаменитые братья Аскар и Ильдар Абдразаковы вдохновенно выступили под звуки симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Братья Абдразаковы вдохновенно выступили под звуки симфонического оркестра Москвы Фото: plesdachfest.ru

Концерт на итальянском и русском языках вели президент фестиваля Инга Каримова и легендарный телеведущий Владимир Молчанов. Специальными гостями оперного опен-эйра стали Робертино Лоретти и итальянский тенор Джордано Лука. Основными участниками — ведущие солисты Большого и Мариинского театров - Василий Герелло, Анна Аглатова и Светлана Шилова. Оркестром «Русская филармония» дирижировал итальянский маэстро Марко Боэми.

Ведущие гала-концерта

Инга Каримова от имени организаторов поблагодарила оперных певцов, которых с радостью принимают все крупнейшие сцены мира, за то, что нашли в своем плотном творческом графике время для выступления в маленьком, уютном Плёсе. Гала-концерт открылся увертюрой из оперы «Золушка» Джоаккино Россини, которого поклонники называют «Солнцем Италии».

Инга Каримова привела строки Пушкина, посвящённые Россини:

«Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей,

Там упоительный Россини,

Европы баловень Орфей».

«Программа концерта строилась именно на связи с Италией. Итальянский дирижер, произведения итальянских композиторов и, конечно, исполнители из двух стран», — рассказал художественной руководитель Дачного фестиваля Аскар Абдразаков.

Ильдар Абдразаков прибыл в Плёс из Парижа, где он выступал в Опере Бастиль. Впервые в городе на Волге выступила заслуженная артистка России, блистательная Светлана Шилова. Каватину Розины из «Севильского Цирюльника» превосходно исполнила солистка Большого театра Анна Аглатова.

Аскар Абдразаков особо отметил великолепную работу маэстро Марко Боэми: «Он задал тон оркестру, дал сильную поддержку певцам — слушал и «шел» за ними».

Зрители не жалели рук, аплодируя яркому выступлению солиста Мариинского театра, народного артиста России Василия Герелло.

А когда на сцену вышел легендарный Робертино Лоретти и исполнил прославившие его на весь мир «Jamaica», «Santa Lucia» и «Ohi Mari», гости концерта не смогли сдержать слез радости: творческий состав участников вышел подпевать мировой знаменитости, а кое-кто пустился в пляс перед сценой.

Тронули сердца гостей фестиваля и итальянские песни в исполнении тенора Джордано Луки.

Станислав Воскресенский, Тимербулат Каримов, Паскуале Терраччано

«Мы очень благодарны зрителям, приехавшим на этот концерт, рукоплескавшим артистам вместе в нами», — подчеркнул Аскар Абдразаков.

Ни один отчет не сможет передать всю полноту эмоций этого концерта, и для тех, кто в этот раз не смог побывать на фестивальных мероприятиях в Плёсе лично, компанией «Ростелеком» была организована интернет-трансляция.

Концерт завершился праздничным фейерверком - под стать фейерверку положительных чувств зрителей.

Плёс активно взаимодействует с городами Европы, выстраивая систему культурного обмена. В прошлом сентябре город установил постоянные дружеские отношения с Венецией, а с февраля 2018 года официально дружит с Сорренто. «Год Италии в Плёсе» реализуется при поддержке Посольства Италии в России, Министерства культуры Российской Федерации и Совета Плёсского городского поселения. Дачный фестиваль имени Шаляпина впервые состоялся в 2015 году.

С тех пор фестиваль проходит в Плёсе ежегодно при поддержке Совета Плёсского городского поселения, Корпорации развития Плёса и Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.