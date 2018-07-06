На могиле певицы Хании Фархи в годовщину ее смерти появится памятник

В первую годовщину смерти любимой певицы башкирской и татарской публики Хании Фархи на ее могиле, на Ново-татарском кладбище в Казани, установят памятник. Об этом сообщили «Челнинские известия» со ссылкой на близких певицы.

Как рассказал журналистам муж Хании Габдулхай Биктагиров, памятник уже готов. Он даже показал его проект поклонникам певицы.

По словам Габдулхая Биктагирова, памятник сначала планировали установить 27 мая, но пришлось отложить это обсытие по техническим причинам.