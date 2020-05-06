«Наша сладкая важнятина»: Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку с днем рождения

Накануне, 5 мая, дочка уроженки Башкирии Ляйсан Утяшевой и ее супруга Павла Воли отметила свой первый юбилей. Девочке исполнилось пять лет. Счастливые родители подготовили видеопоздравление в виде воспоминаний с фото. Сама Ляйсан Утяшева опубликовала его в своем Instagram, сопроводив трогательными пожеланиями.

— Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее.Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина, — пишет мама Софии.

Ляйсан Утяшева с гордостью отметила, что дочка выбрала музыку для видео сама. Видимо и правда у девочки уже с раннего возраста развито собственное видение на многие вещи.