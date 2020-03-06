В Уфе покажут спектакль по книге «Бабай всея Руси» о Муртазе Рахимове
Премьера одноименной постановки частного профессионального театра «THE Театр» намечена на 25 марта.
Жанр постановки определен как «/комедия/боевик/драма», история ведется от имени молодого и целеустремленного пиарщика, водоворот событий вокруг которого остро напоминает исторические обстоятельства прошлого десятилетия одного из регионов страны.
— Основой для сюжета стала одноименная повесть. В ярком и легком формате стенд-ап мы расскажем историю, произошедшую в республике «вечнозеленых помидоров». Перспективный медиаменеджер в погоне за успехом претерпевает ситуации, драматизм которых влияет на судьбы не только отдельно взятых людей, но и в целом на атмосферу политических влияний отдельно взятого региона. В постановке мы постарались не только передать фарс происходящего, а воссоздать характерные черты новейшей истории страны. Готов ли главный герой ради славы изменить своим настоящим жизненным принципам — мы узнаем в ходе спектакля, — поделилась режиссер-постановщик Алсу Галина.
По словам создателей проекта, спектакль имеет полные шансы стать одним из знаковых и неоднозначных событий в культурной жизни города, поскольку обращение к исходному литературному материалу сквозь призму авторского взгляда отражает современные хроники Башкирии.
Спектакль покажут в зале Колизео «Тинькофф-Холла». Подробности по телефону 8(927)3481834, билеты в кассах города.
Напомним, эскиз спектакля был презентован осенью прошлого года на лаборатории Центра драматургии и режиссуры РБ.