В Уфе покажут спектакль по книге «Бабай всея Руси» о Муртазе Рахимове

Жанр постановки определен как «/комедия/боевик/драма», история ведется от имени молодого и целеустремленного пиарщика, водоворот событий вокруг которого остро напоминает исторические обстоятельства прошлого десятилетия одного из регионов страны.

— Основой для сюжета стала одноименная повесть. В ярком и легком формате стенд-ап мы расскажем историю, произошедшую в республике «вечнозеленых помидоров». Перспективный медиаменеджер в погоне за успехом претерпевает ситуации, драматизм которых влияет на судьбы не только отдельно взятых людей, но и в целом на атмосферу политических влияний отдельно взятого региона. В постановке мы постарались не только передать фарс происходящего, а воссоздать характерные черты новейшей истории страны. Готов ли главный герой ради славы изменить своим настоящим жизненным принципам — мы узнаем в ходе спектакля, — поделилась режиссер-постановщик Алсу Галина.